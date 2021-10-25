Холодный ливень обрушится на Владивосток 8 ноября

Из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

Синоптики Gismeteo прогнозируют дату предполагаемого прихода сильных осадков в приморскую столицу. В понедельник, 8 ноября, по данным портала, во Владивостоке пройдет сильный дождь. Уже во вторник, 9 октября, существенно похолодает – осадки ждут в виде ливней со снегом. Температуру ожидают не ниже +3 градусов.

Напомним, рабочая неделя в Приморье с 25 октября все же порадует жителей теплом. Прогноз относительно спокойный: в понедельник солнечно и без осадков, до +16 градусов. Резкого похолодания в течение недели не ожидают.

Ночью и утром в среду, 27 октября, над краем будет смещаться атмосферный фронт, пройдут небольшие и умеренные дожди. Днем дождь прекратится, прояснит. Ночь под облачным покровом ожидается теплой, от +2 до +10 градусов, а днем станет на 2 — 4 градуса прохладнее, чем накануне.

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