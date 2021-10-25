Грунтовые дороги Владивостока приведут в порядок

Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Грунтовые дороги Владивостока облагородят: как на островных, так и на материковой территориях. Для отвода воды рабочие нарезают кюветы и прочищают перепускные трубы. Дороги грейдируют и отсыпают.

По информации пресс-службы администрации Владивостока, в городе приводили в порядок дороги на улицах Ореховой, Самарской, Суворовской, Аэродромной, 3-й Пригородной, Семирадского, Энгельса, Клубной, Зелёной, а также в Экипажном, Подножье, Воеводе, Шигино и Рынде на острове Русский.

- С начала года в городе уже отгрейдировано более 2,5 миллиона квадратных метров дорог. Сейчас готовимся к зимнему периоду, - сообщили в пресс-службе.

Для отсыпки используют как щебенку с песком, так и асфальтовую крошку. Сейчас ремонт проходит в разных районах дальневосточной столицы.

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