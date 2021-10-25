Остался день у приморцев для участия в розыгрыше призов за вакцинацию

Из архива КП Фото: Александр ГЛУЗ

Жителям Приморья, которые хотят участвовать в розыгрыше сертификатов на автомобили, ужины и многое другое за прививку стоит поторопиться – остался последний день. По условиям, привиться нужно до 25 октября включительно.

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморья, по состоянию на утро 25 октября это сделали уже 34 548 жителей региона.

- В акции могут принять участие граждане России, постоянно проживающие на территории Приморского края и прошедшие иммунизацию до 25 октября текущего года. Кто еще не завершил иммунизацию, но хочет попытать удачу и получить ценные призы, может успеть привиться в течение дня однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», – уточнили в пресс-службе.

Призовой фонд включает в себя спонсорские средства. На кону четыре сертификата на приобретение легкового автомобиля, по 10 сертификатов номиналом 3 000 рублей на ужин в ресторанах «Супра» или «Токио», 15 пригласительных билетов на посещение всех экспозиций исторического парка «Россия – Моя история» на двух человек, четыре сертификата на приобретение планшета Apple iPad (128ГБ), 25 сертификатов номиналом 4000 рублей от торговой сети «Реми», 10 сертификатов номиналом 3000 рублей от торговой сети «Самбери», а также две пары беспроводных наушников inPods 12 от Банка «Открытие».

Напомнить, получить приз деньгами или передать третьему лицу нельзя.

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