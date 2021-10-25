ДВФУ с 30 октября по 6 ноября переходит на онлайн-обучение

Из архива КП Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Президент России Владимир Путин объявил период с 30 октября по 7 ноября нерабочим. Согласно его приказу в Минпросвещения РФ порекомендовали организовать школьникам небольшой отдых. Сделано это с целью сократить риск распространения коронавируса. Однако университеты Владивостока не уходят на каникулы, а переводят студентов на дистанционное обучение. По приказу Министерства науки и высшего образования РФ студенты и преподаватели Дальневосточного федерального университета с 30 октября по 6 ноября будут учиться удаленно.

Согласно приказу, университет должен обеспечить студентам и преподавателям доступ к дистанционному обучению по расписанию. Проректорам и директорам школ необходимо ознакомить обучающихся и преподавателей с приказом. Эти меры ДВФУ принял, чтобы снизить риск распространения COVID-19.

Проректор по медицинским вопросам проконтролирует соблюдение рекомендаций по профилактике коронавируса среди студентов и преподавателей.

Ранее «КП-Владивосток» писала о том, что будет закрыто в период с 30 октября по 7 ноября. Школьники уходят на запланированные каникулы. На нерабочей неделе будут закрыты и центры «Мои документы».

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