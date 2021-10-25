Одновременно в трех районах Владивостока укладывают новый асфальт

специалисты восстанавливают поврежденные участки. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Во Владивостоке продолжается ремонт дорог. В этом году в списке оказались больше 100 поврежденных участков дорог и все их нужно привести в порядок до начала холодов, поэтому специалисты трудятся не покладая рук. Сейчас работы кипят на улицах Калинина, Нейбута, Дальзаводской и Морозова.

– На большинстве участков работы уже завершены. Сначала с помощью фрезы снимается старый поврежденный асфальт, после чего начинается укладка нового. Сегодня, к примеру, новый асфальт укладывают на улице Калинина, – прокомментировал Валерий Корабельский, главный специалист управления дорог и благоустройства.

В минувшие выходные асфальтирование началось и на улице Нейбута. Специалисты уложили новое покрытие в районе поворота на авторынок «Зеленый угол», а также рядом с торговым центром «Ладыгина». По плану восстановление остальных проблемных участков. По словам специалистов управления дорог и благоустройства администрации города, в этом году проезд на Нейбута восстановят, а уже в следующем улицу включат в нацпроект «Безопасные качественные дороги». Благодаря программе здесь планируется сделать комплексный ремонт, который включает в себя не только асфальтирование, но и укрепление подпорных стен, дороги, благоустройство пешеходной зоны, нанесение разметки, установку знаков и ограждений на опасных участках.

Укладка асфальта проходит одновременно в нескольких районах города. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Кстати, не остались без внимания и грунтовые дороги приморской столицы. Для отвода воды рабочие нарезают кюветы и прочищают перепускные трубы. Работы уже начались на Ореховой и Самарской улицах, в поселках Воевода и Экипажный.

В связи с ремонтом сразу в нескольких районах города автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации, и по возможности заранее найти пути объезда.

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