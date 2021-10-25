В Приморье неизвестные выкинули надгробия на дороге к дачам

Фото: nadega_inform

На дороге в сторону садового товарищества «Вишня» в Надеждинском районе очевидцы нашли горку надгробий. Автор фотографий, который и нашел несанкционированное кладбище, обвинил во всем родственников умерших:

- Позорище! «Уважаемые» родственники, вам не стыдно?! Это дорога уходит в сдт, люди живут, вы надгробия сюда вывезли… Вы вообще в своём уме?

На снимках, отметим, более пяти надгробий. Фото облетели социальные сети, в комментариях приморцы в замешательстве. Многие отметили, что такое неуважение, скорее всего, на ответственности утилизирующих компаний или установщиков памятников. Некоторые не видят в поступке ничего негативного: приморцы считают, что, установив новый памятник, можно выкинуть старый.

Большинство ситуацией все же не довольны: суеверия или нет, к памяти ушедших из жизни нужно относиться более уважительно, уверены приморцы.

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