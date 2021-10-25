Фото: предоставлено «КП – Владивосток»

Подведены итоги Фестиваля уличного кино-2021, который в этом году представляет онлайн-кинотеатр KION. По итогам зрительского голосования победил фильм «Легкий способ бросить курить». Съемочная группа получила главный приз – 1 500 000 рублей на производство собственного полнометражного фильма.

В тройке лидеров по итогам зрительского голосования также оказались ленты «Чернильное море» (режиссер и автор сценария – Иван Соснин) и «Варя» с Варварой Шмыковой в главной роли (режиссер – Ника Горбушина, авторы сценария – Ника Горбушина и Аксинья Борисова). При этом, трогательная история юного моряка «Чернильное море» снята во Владивостоке – зрители могут наблюдать в фильме знакомые пейзажи района Эгершельд.

Родина Фестиваля уличного кино – Владивосток. В 2014 году группа энтузиастов начала проводить кинопоказы на Спортивной набережной, а уже через год организаторы проехали с фестивалем от Владивостока до Лиссабона. За 8 лет в мероприятии приняли участие более 3 миллионов человек из 67 стран мира. Только в 2021 году состоялось почти 2000 показов более чем в 1000 населенных пунктов России. Во Владивостоке кинопоказы проходили 4 сентября в амфитеатре на Спортивной набережной.

– Наше сотрудничество с Фестивалем реализует глобальную цель: знакомство зрителей из самых разных уголков России с авторским кино и молодыми талантами как офлайн, так и онлайн — все фильмы программы Фестиваля уличного кино будут доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре KION. Мы рады вновь огласить имена победителей данного Фестиваля, аналогов которому нет ни в России, ни за рубежом. Ежегодно это событие создает сильное комьюнити зрителей с хорошим вкусом и интересом к авторским фильмам и аккумулирует сообщество производителей кино по всей стране, – рассказал Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа/KION.

– Все вокруг поменялось, и Фестиваль тоже. Стадионные мероприятия на десятки тысяч зрителей остались в прошлом, зато стало больше камерных и очень атмосферных показов. Спасибо нашим зрителям, что восьмой год приходят посмотреть и проголосовать за лучшие российские короткометражки. Я рассчитываю, что в следующем году границы откроются, и нашу программу посмотрят еще и на улицах Европы и Америки, – поделился генеральный продюсер Фестиваля уличного кино Александр Щеряков.

Все фильмы программы Фестиваля уличного кино 2021 года можно посмотреть в онлайн-кинотеатре KION. Подать заявку на участие в Фестивале уличного кино 2022 года, а также познакомиться с итогами показов этого года можно на сайте проекта.

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