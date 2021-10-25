Синоптики: «В середине недели в Приморье ожидаются дожди со снегом»

И архива КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последняя неделя октября встретит Приморье разнообразной погодой. Синоптики портала «Примпогода» рассказали, какие погодные условия ожидают приморцев.

Понедельник порадует приморцев теплой, солнечной погодой. Во вторник станет прохладнее: небо затянет облаками, подует южный ветер. Вечером на западе местами возможен небольшой дождь, температура ночью будет +3...-3°С, на юге +4...+9°С, на востоке и северо-востоке -4...-7°С.

В среду в Приморье начнутся дожди, а вечером может пойти дождь со снегом. Ночью температура будет +3...+10°С, на северо-востоке до -4°С.

В четверг на севере все еще будет идти снег, в ближайших районах усилится северо-западный ветер до 15 — 20 м/с. Столбики термометра ночью будут показывать +5...-5°С, а днем — +7...+14°С.

В пятницу вновь потеплеет до +11...+19°С.

Понедельник во Владивостоке также будет солнечный. Днем во вторник будет облачно, но никакие осадки не ожидаются, максимальная температура составит +12...+15°С. В ночь со вторника на среду пройдет дождь, столбики термометров покажут +12...+15°С.

В четверг в приморской столице не будет осадков, однако утром и днем стоит ожидать сильного северо-западного ветра. Температура ночью и днем опустится на 2-4 градуса.

В пятницу во Владивостоке будет небольшая облачность, днем потеплеет до +13...+15°С.

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