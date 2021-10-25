Жилой комплекс из трех высоток построят в пригороде Владивостока

Новый ЖК возведут на Маковского. Фото: управление градостроительства администрации Владивостока.

Во Владивостоке планируется построить новый ЖК. Три 27-этажных дома (один из которых разделен на две секции) и бизнес-центр в 7 этажей компания «Ренессанс сити» возведет в районе Маковского, 55. Важно отметить, что для каждого строения по проекту предусмотрена подземная парковка. По словам специалистов администрации приморской столицы, застройка неосвоенных городских территорий поможет гармонично развивать столицу Приморья и соблюсти баланс между жителями и строителями.

– Для обеспечения комфортного проживания жителей в проекте предусмотрено размещение детских игровых площадок, прогулочных зон и спортивных объектов, – отметили в управлении градостроительства.

На территории нового жилого комплекса смонтируют освещение, установят малые архитектурные форму и благоустроят подъездные пути.

Стоит отметить, что помимо новых площадок для строительства мэрия города рассматривает возможность развития и уже застроенных территорий. Реновация требуется по целому ряду адресов в разных районах Владивостока. Речь идет о сносе незаконных построек, гаражей, ветхих бараков и аварийных домов.

Часть территорий вошла в зоны комплексного развития. Так, планируется развивать уже застроенные участки Фанзавода, улиц Волховской, Талалихина, Героев Хасана, Острякова, где много аварийного жилья.

– Достаточно большой процент застроенных территорий во Владивостоке сейчас, к сожалению, представляет собой старую жилую застройку, которая устарела не только физически, но и морально. Многие гектары земли заняты старыми сараями, гаражами, неприглядными складами и пустырями. Все это постепенно, шаг за шагом необходимо включать в программы комплексного развития территорий. При этом развитие города не может происходить без строительства современных объектов капитального строительства – как жилого, так и общественного назначения, а также без благоустройства общественных пространств и строительства новых городских улиц, – прокомментировал заместитель главы администрации города Алексей Ляйфер.

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