В микрорайоне Владивостока установили инновационные мусорки с подземным хранением

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В одном из недавно построенных ЖК Владивостока появились уникальные мусорные баки. Управляющая компания установила устройства системы EcoLift, как сообщают производители и пресс-служба «управляйки», это инновационная система.

Дело в том, что мусорные контейнеры системы погружены под землю. Благодаря этому животных или птиц никогда не привлечет еда с «мусорки»: все отходы герметично заблокированы от лишних глаз.

Система оснащена системой пожаротушения и возможностью организовать отдельный сбор мусора, добавили в УК. Система работает в тестовом режиме – а в комментариях владивостокцы уже надеются, что таким уникальным экспериментом заинтересуется мэрия, чтобы установить подобные контейнеры во всем Владивостоке.

- Когда все на высоком уровне, то и относиться хочется к соответствующим образом, - подчеркивают приморцы.

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