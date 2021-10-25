Маленькие жители Владивостока смогли окунуться в «Хрустальный мир»

Ребята провели время интересно и полезно. Фото: управление по делам молодежи и связям с общественностью.

Ежегодное мероприятие «Хрустальный мир» для ребят с особенностями развития и детей, не имеющих инвалидности, вновь проходит во Владивостоке. Главная его цель – устранить социальную разобщенность между разными детьми во время творческой и игровой активности. Добрую акцию уже по традиции организовывает управление по делам молодежи и связям с общественностью администрации города в рамках муниципальной программы «Доступная среда».

Добрый праздник собрал малышей и их родителей. Фото: управление по делам молодежи и связям с общественностью.

Для того, чтобы порадовать маленьких жителей города специалисты придумали увлекательную и разнообразную программу, которая не оставила равнодушными ни участников, ни их родителей. Так, благодаря циклу занятий «Город профессий» ребята смогли поближе познакомиться с профессиями: «кинолог», «ипполог», «гример», «археолог», «блогер», «дизайнер одежды». Более того, на каждом занятии юных участников ждала не только интересная теоретическая часть, но и практика.

Так, например, на занятии по археологии в лесу на территории парка Минного городка, дети погрузились в историю и науку. Юные исследователи с помощью металлоискателей обнаружили различные артефакты, хранящиеся в земле. Посчастливилось новоиспеченным археологам найти потерянные монеты различных годов и гвозди разных калибров.

Дети смогли примерить на себя разные профессии. Фото: управление по делам молодежи и связям с общественностью.

Большое внимание специалисты уделили общению с животными и тактильному контакту с ними. Во время занятия в конном клубе ребята узнали тонкости профессии «ипполог», узнали на практике как нужно ухаживать за лошадями, а также прокатились верхом. При знакомстве с кинологом участники научились правильно давать команды и даже смогли провести нового четвероного друга по полосе препятствий. Не обошли стороной ребята и знакомство с такими профессиями, как «конструктор», «разработчик игр», «кибернетик» и «программист микроконтроллера».

Детишки смогли покататься на лошадях. Фото: управление по делам молодежи и связям с общественностью.

На занятии «Гример» участники увлеченно накладывали аквагрим. Разукрашенные и довольные ребята на время превратились в «аватаров», «пришельцев», «птиц» и даже «фруктики».

В сквере Ветеранов организаторы провели игру «Интерактивная сказка». Вместе с Конем Юлием, Аленкой и Алешей Поповичем ребята сделали разминку, поучаствовали в конкурсах и посмотрели миниспектакль. Представление завершилось красивым шоу мыльных пузырей.

На мероприятии «Рисуем вместе» дети и их родители вместе разрисовали огромную раскраску «Мой любимый город у моря». После их совместного творчества мосты Владивостока, фуникулер, парусник «Паллада» и другие значимые объекты города заиграли новыми красками.

Также в рамках программы «Хрустальный мир» состоялись две иммерсивные экскурсии «Охотники за звуками», в которых приняли участие больше 300 ребят. Помимо этого, дети поучаствовали в увлекательном интерактиве «Играем вместе» и посетили обзорную экскурсию по мостам на двухэтажном автобусе. Словом, каждый нашел себе занятие по душе.

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