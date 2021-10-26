В Приморье на 26 октября COVID-19 заболели 258 человек, умерли трое

Оперативные данные на 26 октября Фото: Иван Макеев

Оперативный штаб опубликовал самые последние данные по коронавирусу в Приморье. Так, по состоянию на 26 октября в крае заболели 74 870 жителей, а выздоровели 66 346. За последние сутки болезнь подтвердили у 258 человек, а справиться с заразой смогли всего 63 (это на 29 меньше, чем накануне).

К сожалению, с ковидом не справились 1 241 житель края, трое из них скончались днем ранее.

Таким образом сейчас на лечении находитятся 7 283 приморца.

В Приморье продолжается кампания по иммунизации населения, и уже 484 449 человек воспользовались такой возможностью, это около 25,5% от всего населения региона. Для создания коллективного иммунитета нужно привить 80%. Для этого власти придумали ряд стимулирующих мероприятий, в том числе розыгрыш призов и обязательная вакцинация населения.

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