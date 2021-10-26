Владивосток будет радовать «Господин Фарфор»

Фото: Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева

Новая выставка, посвященная фарфору, открылась в Главном корпусе Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева (Светланская, 20). Более пятисот экспонатов из коллекции музея рассказывают историю фарфора в Приморье. Какие фарфоровые изделия и посуда использовались во Владивостоке до открытия собственных заводов, что моряки везли из заграничных поездок, какие сервизы украшали серванты наших бабушек и дедушек, что еще создавали из фарфора. Эти и другие открытия ждут посетителей на выставке «Господин Фарфор».

В коллекции Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева хранятся около 6000 произведений из фарфора. Для выставки были отобраны 522 предмета, которые рассказывают историю появления фарфора в Приморье, создания первых заводов и развития собственного производства с особенными, дальневосточными мотивами.

Приморский край в отношении фарфоровых изделий стал уникальным местом, где советский фарфор конкурировал с предметами из Китая, Японии и Германии. После открытия заводов в Артеме (1965) и во Владивостоке (1971) в Приморье появился свой фарфор. Артемовский завод славился своей тонкостенной посудой необыкновенной белизны, высоким качеством, оригинальностью и совершенством форм, владивостокский — большим разнообразием продукции массового производства: здесь выпускалось более 70 наименований сервизов, наборов посуды, сувенирной и подарочной продукции.

«Фарфор — это тот синтез формы и художественного решения, которое дает нам в общем-то произведение искусства, — рассказывает куратор выставки Ольга Зотова. — Труд художников, работающих с фарфором, вызывает только восхищение: так сложно писать на форме, диктующей определенный метод создания изображения. Это всегда неповторимый результат, Прогулявшись по залам выставки вы убедитесь, как безгранична была фантазия художников, которые создавали фарфоровые сервизы, вазы, скульптуры».

«Фарфор, помимо всего прочего, — это еще и определенный слепок времени, — отмечает директор Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Виктор Шалай. — И на выставке вы увидите не просто красивые изделия, а предметы, отражающие наиболее серьезные и важные вехи в истории нашего региона. И я думаю, что вам полюбятся эти предметы. Например, сервиз, посвященный китобойной флотилии «Советская Россия». Такие экспонаты, рассказывающие конкретную историю, представлены в большом количестве. Это не только искусствоведческая выставка, она будет интересна, уверен, всем людям, которые интересуются кроме искусства и фарфорового производства и еще определенными историческими сюжетами. И, поверьте, фарфор отвечает на исторические вопросы не хуже, чем другие предметы».

На выставке представлены предметы конца XIX — конца XX веков. Посетители смогут сравнить работы советских, китайских, японских и немецких мастеров. В четырех залах выставки — «На линии фронтира», «Сделано в Приморье», «На память» и «Автора!» — кроме сервизов продемонстрированы также декоративные тарелки, изящные статуэтки на самые разные темы, в том числе, с изображением героев известных литературных произведений. Это — чайные пары, заказанные в Германии Торговым домом Кунста и Альберса, китайские вазы конца XIX века, блюдо, принадлежавшее Маргарите Арсеньевой, скульптура с редким кружевным фарфором, серия фигурок Ленинградского завода с образами гоголевских героев, уникальные примеры художественной росписи фарфора. Часть предметов предоставила для экспонирования антикварная галерея «Раритет». Многие экспонаты были переданы в дар музею.

«Когда занимаешься коллекционированием, совершаешь множество открытий: находишь редкие предметы, узнаешь факты, неизвестные прежде, — делится один из дарителей Александр Савицкий. — И когда меня спрашивают: не жалко было коллекцию отдавать? Конечно, жалко. Но в музее эти предметы становятся доступны сразу большому количеству людей и рассказывают каждый свою историю, в чем-то похожую на историю человеческой жизни».

Фото: Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева

В рамках сопровождающей программы к выставке также состоятся лекции и встречи с художниками по фарфору и коллекционерами, а также кураторские экскурсии. На мероприятия и кураторские экскурсии обязательная предварительная запись, записаться можно по телефону 8 (423) 241-11-73.

11 ноября, четверг, 17:30 — Встреча с директором антикварной галереи «Раритет». На ней вы узнаете, с чего начинается коллекция, как найти редкий предмет, сколько может стоить фарфоровая чашка, а также о наиболее редких предметах коллекции галереи.

18 ноября, четверг, 17:30 — Встреча с художником по фарфору Галиной Добрыниной. Она расскажет о тандеме скульптор-художник, о секретах фарфорового производства, а также о том, как рождается авторский замысел уникального произведения из фарфора

25 ноября, четверг, 17:30 — Лекция «Агитфарфор: мы новый мир построим» от куратора выставки Ольги Зотовой. На лекции слушатели узнают об уникальном явлении отечественного декоративно прикладного искусства, ценимого во всем мире, — агитфарфоре, а также о том, как реализованные в 1920-х годах творческие идеи художников фарфора продолжаются в ХХI веке.

С 6 ноября кураторские экскурсии проводятся каждую субботу в 12 часов. Обязательна предварительная запись.

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