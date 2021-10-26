На фирменном скором поезде «Океан» можно вновь уехать из Владивостока в Хабаровск

Фото: пресс-служба ДВЖД

Поезд «Океан» № 5/6 возобновляет движение по маршруту Владивосток-Хабаровск.

До ввода нового графика поезд будет ходить по будням с 2 по 7 ноября ежедневно из Владивостока с 10 ноября и до ввода нового графика — по средам, четвергам и пятницам. Отправлением из Хабаровска с 3 по 8 ноября ежедневно. Отправление из Хабаровска будет с 3 по 8 ноября ежедневно. С 11 ноября — по четвергам, пятницам и воскресеньям. Позднее расписание изменится. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной магистрали.

Приобрести билеты, а также узнать актуальную информацию о стоимости проезда можно на сайте ОАО «РЖД» и кассах компании. В условиях осложненной эпидемиологической обстановки компания рекомендует пользоваться только интернет-сервисами.

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