Убил, ограбил и поджег дом: пьяный житель Артема ответит перед судом

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье 43-летний житель Артема окажется на скамье подсудимых за сразу три статьи со строгими санкциями. В пьяном угаре приморец убил женщину, затем решил обокрасть ее, а чтобы спрятать следы – сжег частный дом.

Как сообщили в краевой прокуратуре, в мае 2021 обвиняемый, будучи пьяным, задушил потерпевшую и решил похитить ее украшения стоимость больше 80 тысяч рублей. Для сокрытия преступления дом женщины он поджег и оставил место убийства.

Уголовное дело направлено в суд Арсеньева для рассмотрения по существу. Ответит убица по статьям части 1 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку), п. «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога и иным общеопасным способом)

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