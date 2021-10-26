Спортсменки из Дальнегорска в сборной России завоевали две медали в первенстве по пауэрлифтингу

Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Российские спортсмены выступили в чемпионате и первенстве мира по пауэрлифтингу в дисциплинах по жиму. Соревнования, которые начались 21 октября и закончатся 31 октября, проходят в Литве. Более 600 атлетов из 40 стран сражаются за первое место. В составе юношеской сборной России родное Приморье представляют две спортсменки спортивной школы «Лотос».

В пресс-службе правительства Приморья сообщили, что в соревнованиях представителями Приморья являются Ольга Торопицина и Вероника Дьякова из Дальнегорска — воспитанницы тренера Сергея Ким.

По словам тренера, 18-летняя Ольга первый раз участвует в мировом турнире. Тяжелая дорога и волнение не стали преградой для результата. Старт соревнования не был удачным для спортсменки — она проигрывала семь с половиной килограмм. Но с каждым подходом девушка догоняла свою главную соперницу и в третьем подходе смогла «вырвать» заветное золото. Подняв штангу в 100 килограмм, Ольга Торопицина заняла первое место.

Для 16-летней Вероники Дьяковой участие в соревновании мира уже не первое. В сентябре она победила на первенстве мира в Швеции. В Литве конкуренцию девушке составила спортсменка из Польши, но Вероника одолела ее, подняв за три подхода 105 килограмм.

- Этот вес уже покорялся ей на первенстве России, и сейчас Вероника готова была поднять больше, но сильная соперница из Польши шла буквально по пятам, пытаясь переиграть нас тактически и загнать на более высокие килограммы. Мы же решили, что рекорды будут, но не в этот раз. Цена ошибки – победа, а на кону – “золотая медаль”, - прокомментировал тренер.

Сейчас приморские спортсменки отдыхают от тяжелых соревнований. Через четыре дня они вновь вступят в борьбу за первенство в жиме без экипировки.

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