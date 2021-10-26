Большую часть жилых домов Владивостока подключили к теплу

Во многих домах города уже подключили отопление. Фото: Милана СОКОЛ

К теплу во Владивостоке на данный момент подключили 81% жилищного фонда. Речь идет о 2757 домах из 3416. О ходе работ рассказал начальник управления содержания жилищного фонда администрации города Григорий Пейхвассер.

По словам специалиста, несколько ТСЖ по решению собственников сдвинули сроки подачи отопления на более поздние. И причины для этого есть, на этой неделе в столице Приморья установилась довольно теплая для октября погода.

– Тепловикам необходимо несколько дней, чтобы окончательно отладить гидравлический режим и обеспечить все дома теплом. Сначала заполняются магистральные сети, а затем постепенно наполняются сети в районах и тепло заходит во внутридомовые коммуникации. Кроме того, во Владивостоке есть несколько ТСЖ, которые каждый год отопительный сезон начинают в первых числах ноября, так как погода это позволяет. Просто по решению собственников сроки переносятся. И есть также ряд домов, которые оборудованы тепловыми счетчиками с датчиками температуры, и когда на улице плюсовые температуры, он включает режим экономии, – отметил Григорий Пейхвассер.

Стоит отметить, что подача тепла в дом и отладка комфортного температурного режима во многом зависит от специалистов управляющих компаний и ТСЖ. Так как внутридомовые коммуникации находятся в сфере их ответственности. Собственники жилых помещений вправе требовать перерасчет за отопление, если в течение двух недель после начала нового сезона система не будет отлажена.

Узнать, какая УК обслуживает ваш дом, можно перейдя по ссылке. Контакты всех управляющих компаний есть на официальном сайте мэрии города.

– По всем возникающим вопросам следует звонить в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) по телефону 2-222-333. Телефон горячей линии ВПЭС 209-9000, – поделились специалисты администрации Владивостока.

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