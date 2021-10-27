В Приморье на 27 октября COVID-19 заболели 262 человека, умерли двое

Оперативные данные на 27 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональный оперативный штаб опубликовал актуальные данные по коронавирусу в Приморье. Так, по состоянию на 27 октября в крае заболели 75 132 жителя, а выздоровели 66 634. За последние сутки болезнь подтвердили у 262 человек, а справиться с заразой смогли 288 (это на 225 больше, чем накануне).

С ковидом, увы, не справились 1 243 житель края, двое из них скончались днем ранее.

Таким образом сейчас на лечении находитятся 7 255 приморцев.

В Приморье набирает обороты кампания по иммунизации населения, хотя бы одним компонентом привились уже 491 905 человек, это около 25,8% от всех жителей региона. Для создания коллективного иммунитета нужно привить минимум 60%, а лучше 80%. Для мотивации власти придумали ряд стимулирующих мероприятий, в том числе розыгрыш призов и обязательная вакцинация населения.

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