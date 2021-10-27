Трехметровые струи горячей воды хлынули из асфальта во Владивостоке

«Гейзер» высотой почти в три метра образовался ночью. Фото: принтскрин видео.

Горячий поток воды из-под земли неожиданно хлынул во Владивостоке 27 октября. Струи окатили стоящие рядом автомобили, брызги летели во все стороны. Очевидцы записали видео и опубликовали его в социальных сетях.

– На Народном проспекте, 17, открыли новый «сухой фонтан». Как же прекрасно наблюдать, как город преображается с каждым днем, и появляются новые достопримечательности, – иронизируют приморцы.

«Гейзер» высотой почти в три метра образовался ночью на улице Народный проспект, 17. Как выяснила «КП – Владивосток», авария произошла на сетях МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» во время запуска отопительной системы. Машины не пострадали, и сейчас на месте работает мобильная бригада, повреждения устранят в течение дня.

В пресс-службе организации корреспонденту редакции объяснили, что причиной хлынувшего потока воды стали изношенные сети, в которых ежегодно латают дыры, хотя по всему городу необходима масштабная перекладка труб.

– На данный момент тепловики вскрыли участок, подняли лотки. На трубе обнаружен свищ (деформация в трубе в виде дыры – прим. ред.). Это труба центрального отопления, будем не «латать», а менять участок теплотрассы. Ремонтно-восстановительные работы будут идти, пока полностью не восстановим отопление и подачу горячей воды в жилые дома, – рассказали специалисты ВПЭС.

На месте работает мобильная бригада. Фото: МУПВ ВПЭС

С 21 октября во Владивостоке начался запуск отопительного сезона. За шесть дней специалистами ВПЭС выявлено более 70 порывов, устранено 53. Причина – изношенность тепловых сетей 80-90 %.

Восстановление подачи горячей воды и центрального отопления запланировано к 20:00 по следующим адресам:

Народный проспект,2,2а,4,11, 11б, 15;

Красного Знамени, 114, 118а, 118в, 118, 119,120, 120а, 121, 131, 133/1, 133/2,133/3,133/4,135, 137, 156;

Тобольская, 10,12,14,23,25,27,29,31 д/с №28;

Шилкинская, 3,4,5,6,7,8,9,10,11, 11 а, 12,13,13а,15,16,19,21.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии ВПЭС 209-9000.

Авария произошла во время запуска отопительной системы. Фото: МУПВ ВПЭС

Ранее «КП – Владивосток» писала о горячих реках на центральной улице Владивостока, через которые люди пробирались, самостоятельно сооружая помосты.

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