Более 30 домов во Владивостоке остались без горячей воды из-за аварии на Народном проспекте

В трубе обнаружен свищ. Фото: МУПВ ВПЭС

Из-за аварии на Народном проспекте, 17, часть района Владивостока осталась без горячей воды. «Гейзер» образовался ночью 27 октября, струи начали бить в разные стороны. Утром это обнаружили жители города и выложили в социальные сети. Специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» объяснили корреспонденту «КП – Владивосток», что происшествие случилось во время запуска отопительной системы, а причиной послужили изношенные сети, в которых ежегодно латают дыры, хотя по всему городу необходима масштабная перекладка труб.

Сейчас на месте работает мобильная бригада, повреждения устранят в течение дня.

– На данный момент тепловики вскрыли участок, подняли лотки. На трубе обнаружен свищ (деформация в трубе в виде дыры – прим. ред.). Это труба центрального отопления, будем не «латать», а менять участок теплотрассы. Ремонтно-восстановительные работы будут идти, пока полностью не восстановим отопление и подачу горячей воды в жилые дома, – рассказали специалисты ВПЭС.

С 21 октября во Владивостоке начался запуск отопительного сезона. За шесть дней специалистами ВПЭС выявлено более 70 порывов, устранено 53. Причина – изношенность тепловых сетей 80-90%.

Бригада уже на месте, работает над устранением аварии. Фото: МУПВ ВПЭС

Восстановление подачи горячей воды и центрального отопления запланировано к 20:00 по следующим адресам:

Народный проспект, 2,2а,4,11, 11б, 15;

Красного Знамени, 114, 118а, 118в, 118, 119,120, 120а, 121, 131, 133/1, 133/2,133/3,133/4,135, 137, 156;

Тобольская, 10,12,14,23,25,27,29,31 д/с №28;

Шилкинская, 3,4,5,6,7,8,9,10,11, 11 а, 12,13,13а,15,16,19,21.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии ВПЭС 209-9000. Также можно обратиться письменно в WhatsApp-приемную по тел. +7 984 199 90 00.

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