Теплая погода во Владивостоке позволила желающим перенести сроки подачи отопления

В некоторых домах отопление появится в ноябре. Фото: Милана СОКОЛ

Отличная погода, установившаяся во Владивостоке в последнюю неделю октября, позволила желающим сдвинуть сроки подачи тепла в квартиры. Вопрос о начале нового отопительного сезона собственники решают с помощью общих собраний. 44 товарищества собственников жилья в столице Приморья решили, что отопление нужно подавать в начале ноября. Температура в квартирах сейчас достаточно комфортная, да и перенос сроков поможет потребителям сэкономить деньги на оплате коммунальных услуг.

– Это довольно традиционная история для Владивостока. ТСЖ у нас каждый год начинают отопительный сезон в начале ноября. Температура на улице позволяет это делать. Также есть ряд домов, которые оборудованы тепловыми счетчиками с датчиками температуры, и когда на улице плюсовые температуры, он тоже включает режим экономии, – отметили специалисты городского управления содержания жилищного фонда.

Как ранее сообщала «Комсомолка», во Владивостоке отоплением обеспечены больше 80% жилых домов. При этом подача тепла, настройка комфортного режима, и в целом отладка системы во многом зависит от представителей управляющих компаний или ТСЖ. Так как все внутридомовые коммуникации находятся в сфере их ответственности.

Стоит отметить, что собственник вправе потребовать перерасчет за некачественные коммунальные услуги, если спустя две недели после начала отопительного сезона батареи холодные или греют недостаточно хорошо.

– Узнать, какая УК обслуживает ваш дом, можно здесь, найти контакты — здесь. По всем возникающим вопросам следует звонить в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) по телефону 2-222-333. Телефон горячей линии ВПЭС 209-9000, – отметила пресс-служба администрации Владивостока.

На данный момент по решению собственников начало отопительного сезона сдвинулось в домах, обслуживаемых следующими ТСЖ:

ТСЖ «Давыдова, 42а», ул. Давыдова, 42а,

ТСЖ «Кондоминиум № 3», ул. Енисейская, 9а,

ТСЖ «Роса», ул. Русская, 55а,

ТСЖ «Мой дом», ул. Чкалова, 17,

ТСЖ «На Кирова», ул. Кирова, 16а,

ТСЖ «Западный», ул. Уборевича, 15,

ТСЖ «Толстого, 30»,

ТСЖ «На Пологой», Пологая, 50,

ТСЖ «Толстого, 41»,

ТСЖ «Стрелковая, 46»,

ТСЖ «Суханова, 8д»,

ТСЖ «На Абрекской», Абрекская, 8в,

ТСЖ «Дом специалистов 2», Суханова, 6а,

ТСЖ «Шилкинская, 3»,

ТСЖ «Шилкинское», Шилкинская, 9,

ТСЖ «на Уткинской», Уткинская, 9,

ТСЖ «Кедр», Шилкинская, 7,

ТСЖ «Дальневосточный 2», Некрасовская, 48а,

ТСЖ «Некрасовский переулок, 18»,

ТСЖ «на Светланской, 31»,

ЖСК-87, Черняховского, 13,

ТСЖ «Рес Омниум», Аксаковская, 1,

ЖСК-107, Металлистов, 5,

ТСЖ «Парус», Баляева, 60,

ТСЖ «на Корякинской», Корякинская, 29,

ТСЖ «Комарова, 27»,

ТСЖ «Аллилуева, 12а»,

ТСЖ «Молодая семья», Аллилуева, 2а,

ТСЖ Южно-Уральская, 18,

ТСЖ «Некрасов», 2-я Круговая, 12,

ТСЖ «Орлеан», Океанский проспект, 92,

ТСЖ «Первореченское», Океанский проспект, 123в,

ТСН «Оникс», Авроровская, 30,

ТСЖ «На Бестужева», Бестужева, 26а,

ТСЖ Комсомольская, 27д,

ТСЖ Тигровый, 1-я Морская 12, 14, 16,

ТСЖ на Алеутской, 26,

ТСЖ «34», Амурская, 18,

ТСЖ на Батарейной, 8/1,

ТСЖ Тополиная аллея, Красного Знамени, 34,

ТСЖ Комарова, 18,

ТСЖ «Сердце океана», Станюковича, 3,

ТСЖ, Полярная, 9,

ТСЖ, Басаргина, 15.

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