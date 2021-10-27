На ноябрьские выходные во Владивостоке откроют дежурные группы в 73 детских садах

Дежурные группы откроют в разных районах Владивостока. Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 по 3 ноября во Владивостоке откроется 91 дежурная группа в 73 муниципальных детских садах. Места в них предоставят маленьким жителям города, чьи родители несмотря на введенные выходные заняты на работе. В первую очередь речь идет о детях врачей, полицейских, сотрудников МЧС и других организаций, занятых в жизнеобеспечении города.

Дежурные группы предусмотрены в разных районах Владивостока, в том числе в поселке Трудовое.

Специалисты администрации города рассказали, что группы откроются в следующих садах:

В Первомайском районе дежурные группы будут работать в 14 детских садах: № 15, 19, 39, 43, 93, 152, 156, 158, 162, 163, 165, 168, 177, 179.

В Ленинском районе их откроют в 20 детских садах: № 1, 8, 18, 26, 28, 37, 46, 52, 70, 89, 104, 109, 111, 113, 114, 124, 130, 140, 145, 154.

В Первореченском районе дежурные группы будут открыты в 12 дошкольных учреждениях: № 6, 22, 30, 35, 36, 67, 68, 103, 107, 138, 175, 187.

В Советском районе откроют группы в 17 детсадах: № 10, 14, 16, 24, 41, 42, 112, 115, 122, 126, 135, 141, 144, 155, 157, 172, 186.

Во Фрунзенском районе дежурные группы появятся в семи детских учреждениях: № 4, 27, 44, 45, 146, 151, 164.

В поселке Трудовое для работающих родителей на время с 1 по 3 ноября откроют дежурные группы в трех детских садах - № 12, 20 и 32.

Как отметили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования Владивостока, сообщить о необходимости посещения ребенком дежурной группы нужно заранее. Информацию необходимо передать руководителю детского сада. При этом родители должны будут предоставить справку с места работы о занятости в выходные дни.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране.

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