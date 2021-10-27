«Скоро и тигры подтянутся». С десяток кабанов перебежали дорогу приморцу

К счастью, никто из хрюкающего семейства не пострадал Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На дорогах нужно быть внимательным, жителю Владивостока – Владимиру, пришлось убедиться в этом еще раз. Солнце еще не успело подняться и в темноте, прямо перед автомобилем, по Горностаевской трассе пронеслась семья кабанов. В своих соцсетях мужчина отметил, что их было около 10 штук.

К счастью, никто из хрюкающего семейства не пострадал, так как водитель успел притормозить. Владимир живет в районе Емара, и говрит, что лесные жители довольно часто выбегают из леса на дорогу. Так ему однажды удалось встретить хорьков, фазанов и даже косуль.

- Кабаны, это ведь еда для хищников. Скоро и тигры подтянутся, - отмечают в комментариях.

Приморцы стали переживать, что, возможно, поросячью семейку напугал известный местный хищник - тигр, поэтому они сломя голову выбежали на дорогу. Однако полосатой кошки рядом замечено не было.

Смотреть видеосюжет Кабаны на Горностаевской трассе

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