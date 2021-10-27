Почти 50% владивостокцев готовы променять каникулы на работу в период нерабочей недели

Из архива КП Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Для снижения риска распространения коронавирусной инфекции президент РФ Владимир Путин объявил дни с 30 октября по 7 ноября каникулярными. При этом заработная плата в эти дни сохраняется. Портал соискателей SuperJob провел опрос среди жителей Владивостока и выяснил, готовы ли опрошенные трудиться в нерабочую неделю при условии, что зарплата сохраняется.

Удивительно, но каждый второй житель приморской столицы готов продолжить работу, а не провести уютный вечер дома или развлечься. Это 48% из всех опрошенных. Несмотря на сохранение зарплаты, у людей есть свои причины для выхода на работу. У одних «серая» зарплата, у других работа не предполагает приостановок, а кто-то понимает, что потом придется выполнять большой объем работы в сжатые сроки.

Согласно опросу, 53% женщин предпочтут выйти на работу, а не отдохнуть. Среди мужчин это количество составляет 48%.

Для 36% владивостокцев период с 30 октября по 7 ноября — это долгожданный отпуск.

Среди всех опрошенных люди в возрасте до 34 лет (45%) и зарплатой до 49 тысяч рублей (34%) также хотели бы отдохнуть. А вот жители от 35 до 44 лет (55%) с заработной платой от 80 тысяч рублей (60%) готовы без проблем выйти на работу.

Таким образом, около половины владивостокцев могут потрудиться в период нерабочей недели при условии сохранения зарплаты. Удивительно, что люди с большим заработком предпочтут выйти на работу, а не отдохнуть. Женщины чаще мужчин выбирают возможность работать в период каникул.

Ранее «КП-Владивосток» писала о том, что будет закрыто в период с 30 октября по 7 ноября. Школьники уходят на запланированные каникулы, а в ДВФУ будут проходить онлайн занятия.

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