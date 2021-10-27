Правительство Приморья: «Расписание осенних каникул у школьников края не изменится»

Некоторые ученики огорчены новостью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пресс-службе правительства Приморья разъяснили, как работает нерабочая неделя в России в отношении приморских школьников. Изменений времени каникул у образовательных учреждений края не планируется. Оказалось, что в календарном плане каникулы практически совпадают с «карантинной» неделей в стране.

- Проведение осенних школьных каникул изначально планировалось на период с 29 октября по 7 ноября. Таким образом, не потребуется внесения дополнительных изменений в учебный и календарный планы общеобразовательных учреждений. Вся работа уже выстроена с учетом обозначенных дат, - отметила глава министерства образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Напомним, С 1 по 3 ноября во Владивостоке откроется 91 дежурная группа в 73 муниципальных детских садах. Места в них предоставят маленьким жителям города, чьи родители несмотря на введенные выходные заняты на работе.

Дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими по указу президента РФ. Комсомолка уже писала, какие структуры и предприятия будут работать.

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