Готовь сани летом: дорожники Владивостока привлекут дополнительные силы для зимней уборки

Дорожную технику готовят к зиме. Фото: Максим Долбнин, администрация Владивостока.

В преддверии холодов во Владивостоке уже началась подготовка к зимнему сезону. Сотрудники управления дорог и благоустройства администрации города обсудили важные вопросы по уборке территорий в предстоящие месяцы. Помимо муниципальных предприятий «Содержание городских территорий» и «Дороги Владивостока» со снегом и наледью в краевой столицы будут бороться привлеченные специалисты коммерческих организаций. Для более эффективной работы за каждым районом закрепят подрядчика.

Сейчас дорожники готовят технику, закупают реагенты и песко-солевую смесь. По словам специалистов СГТ, к уборке снега и обработке дорог противогололедными материалами во Владивостоке готовы преступить в любое время.

– Спецтехника во время уборки снега и обработки дорог реагентами будут курсировать по разработанным дорожным картам. За каждым районом закреплены звенья техники и дорожных рабочих, – отметил Роман Рыжков, начальник отдела мониторинга муниципальной дорожной службы, руководитель оперативного штаба по уборке снега.

Специалисты обсудили важные вопросы, касающиеся зимней уборки территории. Фото: Максим Долбнин, администрация Владивостока.

По словам референта управления дорог и благоустройства Ильи Литвиненко, для уборки столицы Приморья привлекут и дополнительные силы, которые будут проводить расчистку тротуаров, лестниц и переходов. Администрация города уже разместила открытые электронные аукционы для поиска подрядчиков.

Кстати, важно напомнить о подготовке к предстоящим холодам и управляющим компаниям, а также предприятиям всех форм собственности. Как отметили в мэрии Владивостока, каждый должен заблаговременно позаботиться о приобретении инвентаря, противогололедных материалов и наличии кадров, которые будут убирать снег и наледь.

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