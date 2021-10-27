Минприроды России направит Приморью более 900 миллионов рублей на защиту от наводнений

В Приморье уже укрепили дамбу в Золотой Долине, завершаются работы в селе Кугуки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

От Министерства природных ресурсов РФ Приморье получит больше 900 миллионов рублей в 2022 году. Деньги предусмотрены на противопаводковые мероприятия: реконструкцию и возведение дамб, водохранилищ и другой инженерной защиты. Совещание, где утверждена новая мера поддержки, прошло накануне, 26 октября, с участием полпреда ДФО Юрия Трутнева и губернатора края Олега Кожемяко.

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморья, Трутнев поручил главам регионов Дальнего Востока взять под личный контроль мероприятия и обеспечить завершение строительства и реконструкции в поставленные сроки. Мероприятия, на которые выделили 900 миллионов, запланированы на период с 2022 по 2024 год.

- После указа президента РФ о снижении рисков наводнений в округе был составлен перечень необходимой инженерной защиты. Получилось 37 объектов. Регионам из федерального бюджета направили 566 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации 34 объектов. Уже построены 11 гидротехнических сооружений, в том числе одно – в Приморском крае, защитная дамба в селе Новомихайловка Чугуевского округа протяженностью 2,4 километра, - уточнили в пресс-службе.

Росводресуры и специалисты регионов также актуализировали список объектов защиты 2013 года. В итоге в крае всего 58 единиц инженерной защиты. Десять миллиардов рублей на 2022-2024 получат регионы для самых приоритетных мероприятий. В рамках проекта Приморский край и получит почти миллиард – на строительство четырех объектов. Речь идет о районах, где самая высокая опасность паводка: микрорайоне «Семь Ветров» в Уссурийске, о дамбах в поселке Горные Ключи, селах Рощино, Вострецово и Лесозаводске.

После реконструкции приоритетных объектов правительство Приморья и Минприроды предоставят еще средств для продолжения работ в этом направлении.

Напомним, что мероприятия по организации противопаводковой защиты проходят в рамках государственной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2020-2027 годы.

ПО ТЕМЕ:

Спасительная дамба: реконструкция многострадального Кугуковского водохранилища под Уссурийском близка к завершению

После окончания работ объект защитит от паводков два села с почти трехтысячным населением (подробнее..)

В Приморье завершен ремонт дамбы, защищающей 3000 человек от наводнений в Золотой Долине

На работы ушло больше 36 миллионов рублей (подробнее..)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03