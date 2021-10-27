Стало известно, как будут работать поликлиники Приморья в нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября

Из архива КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Период с 30 октября по 7 ноября объявлен президентом Владимиром Путиным нерабочей неделей. В указанные даты поликлиники Приморья будут работать по особому графику, а вакцинация от коронавируса останется ежедневной. Прививочные пункты будут работать в штатном режиме.

В пресс-службе правительства Приморья сообщили, что поликлиники не будут работать в выходные дни — 31 октября и 7 ноября, и в День народного единства 4 ноября. Во все остальные дни медицинские учреждения открыты.

Также поликлиникам рекомендуют усилить работу дежурной службы 5 и 6 ноября, чтобы оказать жителям медицинскую помощь в случае необходимости.

Будут работать вспомогательные службы – лаборатория, рентген, функциональная диагностика. В эти дни специалисты обеспечат выписку или продление листков нетрудоспособности, выписку рецептов, в том числе льготных, и рецептов на получение сильнодействующих препаратов, работу врачебной комиссии. Данные виды услуг в указанные праздничные дни будут доступны жителям с 9.00 до 15.00, - сообщили в ведомстве.

Также клиники будут отвечать на звонки граждан, проводить ПЦР тестирование и диспансеризацию. Инфекционные бригады продолжат выезжать по срочным вызовам.

График работы амбулаторных инфекционных центров следующий: с 1 по 3 ноября по обычному графику с 8:00 до 20:00, 6 ноября — с 9:00 до 20:00, 4 и 7 ноября — выходные.

Вакцинирование в стационарных и мобильных пунктах остается без изменений.

В министерстве здравоохранения Приморья порекомендовали открыть с 1 по 6 ноября (кроме 4 числа) в детских садах дежурные группы для детей, чьи родители работают в поликлиниках. «КП-Владивосток» уже написала, в каких детских садах будут работать дежурные группы на ноябрьских выходных.

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