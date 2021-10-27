В Приморье установили рекорд по суточной вакцинации за 26 октября

В Приморье побит рекорд вакцинации жителей за 25 октября и за все время. Накануне, 26 числа, привились 7 456 приморцев. Медики края отмечают, что если такой темп сохранится, лавинообразного скачка заболеваемости не будет. При этом медики добавляют, что такие показатели ожидали еще весной и летом: тогда коронавирусной волны осенью можно было бы избежать.

- Ежедневный темп вакцинации в 7-8 тысяч человек в весенний и летний периоды позволил бы сформировать коллективный иммунитет к сентябрю, - уточнила замминистра здравоохранения Приморья Тамара Курченко.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, вакцинацию прошли на 27 октября 491 905 человек, а завершили иммунизацию уже 383 тысячи приморцев.

Коллективный иммунитет, по мнению медиков Приморья, еще не сформирован. За минувшие сутки выявили 262 случая заболевания. На лечении сейчас почти полторы тысячи человек, а треть из них – в тяжелом состоянии.

С начала массовой вакцинации, напомнили в пресс-службе, в край доставили 663 080 доз отечественных вакцин – проблем с поставками нет. Для жителей открыли 200 прививочных пунктов.

Для стимуляции граждан были введены два розыгрыша. На кону первого были автомобили и две квартиры, скоро завершится второй. Призеры могут получить сертификаты на автомобиль, продукты, технику и ужины в ресторанах. Еще одной антиковидной мерой и стимулом к вакцинации стало введение QR-кода: его приморцам необходимо будет предъявлять с первого января.

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