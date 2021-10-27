Приморцы теперь могут оплатить штрафы, ЖКХ и налоги на региональном портале Госуслуг

Фото: правительство Приморья

Жители Приморского края смогут в «едином окне» регионального портала Госуслуг оплатить любую задолженность или услуги ЖКХ.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, сервис работает с налоговыми задолженности, штрафами ГИБДД и административными штрафами, ЖКХ и другим. Начисления, уточняют в пресс-службе, оплачиваются с помощью карты любого банка, электронного кошелька или счета мобильного телефона всего за несколько минут. Есть возможность сохранить платежные реквизиты, а также закрывать штрафы и налоги «пачкой», то есть несколько сразу.

Скоро на ресурсе появится возможность оставить заявку на услугу по присоединению к электросетям.

- Перевод процедуры в электронный вид на региональном портале госуслуг устранит административные барьеры, сократит фактическое время предоставления услуг сетевыми организациями и обеспечит передачу необходимых документов в электронном виде, - добавили в правительстве.

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