Жители Приморья встали в «мертвую» пробку в районе Шкотово

В пробке придется постоять минут десять, минимум. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Приморцы, которые решили поехать из Владивостока или Артема в сторону Находки или Партизанска, рискуют застрять в «мертвой» пробке. Жители края жалуются, что стоят и никуда не двигаются в районе Шкотово больше десяти минут. На картах края отмечают, что затор в обе стороны. Также на Google.Maps написано, что проехать 10 километров придется за 20-40 минут, а то и больше.

– Прошел час, проехали метров пятьсот, – сетуют люди.

Ожидание нормального движения затягивается. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Как удалось выяснить «КП – Владивосток» в пресс-службе строительной компании уточнили, что на участке ремонтируют дорогу, работы делает филиал «Шкотовский» АО «Примавтодор». О том, что в этом месте ведется кипучая деятельность, должны предупреждать дорожные знаки.

Путь в 10 километром может занять до 40 минут.

– Работы начались в четверг, 21 октября. Был снят асфальт, затем провели засыпку щебня по одной полосе. Сейчас работы проводят по второй полосе. Будет отремонтировано 300 метров. Участок был разбит. Дорожники устранят колейность и неровности. Будет уложено два слоя асфальта. Ремонт закончат уже на следующей неделе, в начале ноября, – добавили в «Примавтодоре».

Работы должны закончить в первую неделю ноября. Фото: АО «Примавтодор»

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