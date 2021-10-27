Бизнесмен и экс-вице-губернатор Приморья Александр Табаченко вошел в состав Общественной палаты края

Фото: пресс-служба ЗСПК, телеграм-канал Приморского парламента

В Общественной палате Приморского края пополнение: новым членом органом стал бизнесмен Александр Табаченко. За его кандидатуру проголосовали краевые депутаты. Место в совещательном органе освободилось после ухода Юлии Пак в парламент Приморья.

Бывший член палаты Юлия Пак в сентябре этого года была избрана депутатом в Законодательном Собрании Приморского края, после ее ухода место освободилось. По информации пресс-службы ЗСПК, в результате открытого голосования на октябрьском заседании краевого парламента членство в палате получил Александр Табаченко.

По закону, нового участника общественной палаты выбирают из числа кандидатов, которых рекомендовали некоммерческие организации. Кандидатуру Александра Табаченко предложила Приморская краевая организация Профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ. Всего было выдвинуто 13 кандидатов.

Во время обсуждения Любовь Терендина предложила коллегам проголосовать за Валентина Андрейцева, которого выдвинул Союз коренных малочисленных народов Приморского края. С перевесом в 9 голосов победила кандидатура Андрея Табаченко: он получил 23 голоса, а Валентин Андрейцев — 14.

СПРАВОЧНО

Александр Табаченко бизнесмен и председатель Совета отцов Приморья, у него довольно богатый управленческий опыт. И не только.

С 1992 года он работал в коммерческих структурах, а в 2001 ушел тогда еще в администрацию Приморья. Там сначала трудился на должности директора КГУП «Госпродагентство», затем – руководителем департамента градостроительства, а после и вовсе занял пост вице-губернатора, курировал вопросы сельского и рыбного хозяйства и природопользования. В августе 2007 года написал заявление об увольнении по собственному желанию. Тогда активно ходили слухи, что в отношении него возбудили уголовное дело. Уход чиновника был довольно громким.

В 2009 году Табаченко перешел в администрацию Владивостока. Сначала он был заместителем главы администрации, конкретно экс-мэра Игоря Пушкарева, сейчас находящегося в местах не столь отдаленных. Тогда же Александр возглавлял управление жилищного фонда города. С 2012 года под его началом был сектор экономики: строительство, инвестиции.

Александр Табаченко – директор ООО «СоцЖилСтрой», исполнительный директор компании-застройщика ООО «СтройИнвест» и учредитель компании «Восток-Лидер».

Александр Табаченко. Фото: принтскрин с видео правительства Приморского края.

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