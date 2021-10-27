Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток27 октября 2021 10:48

В небо колесами смотрит круизер: у Надибаидзе во Владивостоке пробка из-за ДТП с кульбитом

Во Владивостоке произошла серьезная авария с переворотом транспорта на дороге
Руслан НОВИКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: dps_vl

Фото: dps_vl

На дороге в районе улицы Надибаидзе (в сторону Золотого моста) транспорт перегородил движение. Автомобиль перевернулся на бок из-за столкновения. На месте, сообщают очевидцы, образовался затор из машин.

Подробности произошедшего устанавливается, о пострадавших не сообщается, однако видео с места ДТП оперативно попало в соцсети. На кадрах видно, как машина качается после переворота.

В комментариях пишут, что сотрудники ГИБДД сработали быстро, аварию ликвидировали.

Дорога была временно перекрыта, очевидцы пишут, что на дороге по Надибаидзе все еще пробка.

Джип перевернулся во Владивостоке у Надибаидзе
Видео: dps_vl

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03