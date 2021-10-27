В небо колесами смотрит круизер: у Надибаидзе во Владивостоке пробка из-за ДТП с кульбитом

Фото: dps_vl

На дороге в районе улицы Надибаидзе (в сторону Золотого моста) транспорт перегородил движение. Автомобиль перевернулся на бок из-за столкновения. На месте, сообщают очевидцы, образовался затор из машин.

Подробности произошедшего устанавливается, о пострадавших не сообщается, однако видео с места ДТП оперативно попало в соцсети. На кадрах видно, как машина качается после переворота.

В комментариях пишут, что сотрудники ГИБДД сработали быстро, аварию ликвидировали.

Дорога была временно перекрыта, очевидцы пишут, что на дороге по Надибаидзе все еще пробка.

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