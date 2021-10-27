Больше 20 миллионов рублей задолжали в казну Владивостока предприниматели

Город не получил больше 20 миллионов арендной платы. Фото: Милана СОКОЛ

Во Владивостоке в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО) включены больше 800 точек. Примечательно, что владельцы уличных киосков и лавочек хоть и получили официальные разрешения на торговлю, но строго следовать букве закона многие не спешат. Более того, часть предпринимателей попросту не платит за аренду.

По сообщению администрации Владивостока, владельцы НТО не доплатили в казну города больше 20 миллионов. Плата за арендные места зависит от площади торговых объектов.

– Расчет платы производится исходя из среднего значения удельного показателя кадастровой стоимости земельных участков. Соглашение предполагает обязательства по выплате ежемесячной арендной платы. Важно отметить, что с момента реформы системы уличной торговли в 2018 году сумма оплаты не менялась и не может быть изменена до 2025 года, так как все соглашения заключены сроком на 7 лет, – отметили в городском управлении экономического развития.

Уже понятно, что не все бизнесмены соблюдают подписанные соглашения. Важно отметить, что для некоторых владельцев НТО предусмотрены различные меры поддержки от властей. Например, для предпринимателей, которые занимаются распространение печатной продукции .

– Для киосков с печатной продукцией применяется понижающее (льготное) значение коэффициента функционального использования. Только газетно-журнальные киоски, осуществляющие продажу периодических печатных изданий, могут быть размещены на гостевом маршруте, – рассказали специалисты в городском управлении экономического развития.

Примечательно, что арендная плата, которая поступает в казну от владельцев НТО, зачастую идет на важные нужды города. Так что в этом году Владивосток недополучил на благоустройство общественных территорий, ремонт дорог и инженерных коммуникаций довольно большую сумму. Взыскивать с нерадивых бизнесменов задолженность придется через суд.

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