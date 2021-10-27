В Уссурийске поднимут цену проезда в общественном транспорте с 1 ноября

Из архива Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье еще один город повышает стоимость проезда в автобусах и другом общественном транспорте. В Уссурийске с 1 ноября цена за билет вырастет до 35 рублей. Об этом компании-перевозчики уведомили мэрию города.

Увеличение цены, объяснили перевозчики, связано с подорожанием топлива и резины. Вдвое дороже стали и запчасти.

- Полгода назад бочка моторного масла объемом 200 литров стоила примерно 19,5 тысяч рублей, сегодня – 40-45 тысяч, и это еще не предел, - цитируют в пресс-службе городской администрации одну из фирм-перевозчиков.

На территории Уссурийского городского округа муниципальный транспорт отсутствует, перевозка пассажиров организована по нерегулируемым тарифам, подчеркнули в пресс-службе. Компании лишь уведомляют об изменениях в тарифах - частники не согласовывают ценообразование с мэрией.

В Находке с 1 октября проезд стоит 35 рублей, в Артеме – 30 рублей. Во Владивостоке с 1 ноября введут дифференцированный тариф, поездки на автобусе будут варьироваться в зависимости от способа оплаты.

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