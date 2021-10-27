Сильный град с молнией обрушился на поселок под Уссурийском утром 27 октября

Фото: принтскрин видео pogoda_25_region

О сильном граде с кусочками льда рассказали жители поселка Преображение в Приморье. Снежные комья размером с небольшой кулак обрушились на приморцев утром, солнечная погода вернулась к полудню. И хотя осадки тут же таяли, град был интенсивным и сопровождался громом и молнией.

В социальных сетях жители отметили, что сначала было несколько вспышек молнии, а затем начались сильные осадки с громом. Небо не на шутку расшумелось, рассказывали местные. При этом в Уссурийске и в Приморском крае весь день сохранялась безоблачная теплая погода.

Напомним, среда 28 ноября начнется с осадков. Легкий дождь начнется уже после полуночи. Местами в первой половине суток пройдут осадки различной интенсивности в виде дождя со снегом и мокрого снега, осадки наиболее вероятны в центральных, северных и местами в западных районах края.

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