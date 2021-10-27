Пьяный приморец был уверен, что сбил животное, но на деле задавил насмерть юношу

Из архива КП Фото: Иван МАКЕЕВ

Трагическая история развернулась на дорогах Уссурийска. Около мастерской на Ушакова обнаружили автомобиль Honda Freed Spike c явными признаками ДТП. Владельца авто разыскали: оказалось, что машина уже отремонтирована (заменено было стекло, капот и частично бампер). В ГИБДД мужчина признался, что сбил дикое животное ночью, будучи пьяным. Вот только на месте аварии сотрудники обнаружили мертвого 17-летнего парня.

В пресс-службе УМВД Приморья пояснили, что 44-летний житель села Кроуновки был задержан. В автомобиле сотрудники нашли осколки битого стекла. Подозреваемый рассказал свою версию: мол, в ночь на 24 октября сбил дикое животное, выбежало оно внезапно. После этого водитель покинул место аварии.

Сотрудники выехали на место и обследовали 19-й километр дороги Уссурийск-Кроуновка. В лесу чуть дальше обочины трассы и обнаружили мертвое тело: 17-летний юноша получил смертельные травмы.

Полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства, причины и условия. Автомобиль у подозреваемого изьят, а материалы передали в Следком Приморья для возбуждения уголовного дела.

УМВД просит очевидцев, которые с вечера 23 октября до 19:50 25 октября находились на трассе и владеют какой-либо информацией или записями с видеорегистратора, обратиться по номерам: 4234 32 16 26, 102 (с мобильного телефон), 8 967 752 15 11 (следователь).

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03