Правительство Приморья: «28 октября выявлен абсолютный рекорд случаев заражения ковидом за все время пандемии в крае»

Оперативные данные на 28 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональный оперативный штаб опубликовал актуальные данные по коронавирусу в Приморье. Так, по состоянию на 28 октября в крае заболели 75 402 жителя, за последние сутки – 270. И это абсолютный рекорд за все время пандемии в Приморском крае, подчеркивают в правительстве.

Заразу победили 66 890 человек, а за сутки – 256 (это на 32 меньше, чем накануне).

С ковидом, увы, не справились 1 250 жителей края, семеро из них скончались днем ранее.

Таким образом сейчас на лечении находитятся 7 262 приморца.

В Приморье набирает обороты кампания по иммунизации населения, хотя бы одним компонентом привились уже 499 292 человека, это около 26,3% от всех жителей региона. Для создания коллективного иммунитета нужно привить минимум 60%, а лучше 80%. Для мотивации власти придумали ряд стимулирующих мероприятий, в том числе розыгрыш призов и обязательная вакцинация населения.

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