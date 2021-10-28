Мост поколений: подростки в автобусе Владивостока курили, матерились и лезли друг на друга

Тематическое фото из архива КП Фото: Андрей КАРА

Подростки во владивостокском рейсовом автобусе своим поведением вызвали очередную дискуссию о воспитании и мосте поколений. Школьники раскидывались бранью, сидели друг у друга на шее, курили электронные сигареты и даже успели достать одного из пассажиров просьбой поделиться сигаретой из табака.

Видео попало в соцсети, где стало предметом дискуссии.

- Сегодня в автобус 98д зашла компания ребят. Сказать, что вели они себя ужасно - ничего не сказать. На видео лишь малая часть того, что они там делали. Они орали, матерились, курили электронную сигарету в салоне автобуса, - рассказала автор видео.

В комментариях приморцы ожидаемо начали спорить. Кто-то негодует и просит призвать детей к ответственности. Другие предлагают пересмотреть подходы к воспитанию:

- Это наши дети, внуки, и воспитываем их мы с вами. А когда смотрим вот на такие фокусы - удивляемся.

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