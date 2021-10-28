Энергообъекты ДРСК готовы к получению паспорта готовности к отопительному сезону в Приморье

По итогам внеплановой выездной проверки Ростехнадзора, в Приморских электрических сетях (филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», входит в Группу РусГидро) не выявлено технических нарушений, препятствующих проведению отопительного сезона в Приморье.

Дальневосточное управление Ростехнадзора по решению заседания федерального штаба в рамках внеплановой проверки готовности всего электросетевого комплекса Дальнего Востока к отопительному сезону дало оценку состояния объектов АО «ДРСК» к прохождению отопительного сезона 2021-2022 гг.

В ходе проверки инспекторы Ростехнадзора с 23 сентября по 6 октября проверяли техническую документацию и выезжали на объекты с целью проведения оценки состояния оборудования.

Проверены все структурные подразделения филиала, обследовано 312 подстанций и более 2300 км линий электропередачи различного класса напряжения. По результатам был разработан перечень мероприятий, которые были исполнены энергетиками в кратчайшие сроки - на 93% к 15 октября 2021 года, при этом срок их исполнения был назначен на 2022 год.

Также стоит отметить, что все мероприятия, поставленные на контроль ранее, выполнены в полном объеме.

На данный момент филиал АО «ДРСК» Приморские электрические сети, полностью выполнив весь намеченный и согласованный с Правительством Приморского края комплекс мер по подготовке электросетевых объектов компании к зиме, ожидает выдачи Министерством энергетики РФ паспорта готовности к несению максимума нагрузок.

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