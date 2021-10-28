Гуляющий гарем: грациозные пятнистые олени попали в объективы фотоловушек Приморье

Фото: принтскрин видео, siberiantiger_center

Осень — традиционный брачный период для пятнистых оленей. Самцы сходятся в ожесточенных поединках за внимание самок, сталкиваясь рогами и порой ломая их. При этом грациозные самки чаще всего терпеливо ждут своих мужчин. «Центр тигр» поделился видеокадрами массовой прогулки олених.

В пресс-службе центра рассказали, что особо сильные самцы пятнистых оленей окружают себя гаремом из самок, количество которых может доходить до 20. Один из них тоже попался в объектив фотоловушки ночью.

- С октября по июнь самки вынашивают детеныша, который первую неделю своей жизни неподвижно лежит в высокой траве, - уточнили специалисты.

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