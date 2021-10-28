Нетерпеливые водители в районе Шкотово пытались выбраться из пробки, спрятавшись за машинами полиции

Фото: dpscontrol

Вчера в Приморье в районе Шкотово образовалась пробка, из которой люди не могли выбраться несколько часов. Поведение некоторых автолюбителей возмутило приморцев: лихачи пристраивались за машинами полиции и пытались выйти из «ловушки». Недовольные жители рассказали об этом в социальных сетях.

Затор на участке образовался из-за ремонта дороги. Застрявшие в пробке спокойно ждали своей очереди, чтобы хоть немного двинуться вперед, но не все были такими терпеливыми. Нашлись водители, которые выезжали на встречную полосу, не давали другим вернуться в ряд и превышали скорость. Это вызвало волну недовольства у «братьев по несчастью».

- Люди потеряли уважение друг к другу, забыли, что мы все стоим в этой пробке и все куда-то спешим. Но многие решают сократить свое время, тем самым увеличить чужое, - возмущаются автор поста.

Многие приморцы согласились с высказыванием и поделились своими впечатлениями.

- Все спешат. С какой это радости они решают что их время дороже моего?! Пробка — это очередь. Спешишь - выезжай раньше, - пишут автолюбители.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03