Деревья во Владивостоке приводят в порядок привлеченные арбористы и городская служба

Обрезка проходит по целому ряду адресов. Фото: Максим Долбнин, администрация Владивостока.

Во Владивостоке полным ходом кипят работы по санитарной и формовочной обрезке деревьев и кустарников. Специалисты сначала полностью обследуют растения, а после удаляют сухие, сломанные и аварийные ветки или ствол. Ответственные за зеленые насаждения в городе – сотрудники муниципального предприятия «Дороги Владивостока». К осенним работам также привлекли специализированную подрядную организацию.

– Задействованы арбористы, которые занимаются обрезкой деревьев и уборкой аварийных веток в труднодоступных местах, – прокомментировала Елена Ситничук, специалист управления дорог и благоустройства администрации города.

Зеленые насаждения облагораживают в разных районах Владивостока. В числе адресов, где на днях велись работы, – улицы Луговая, Набережная, Магнитогорская, Толстого, проспект 100-летия Владивостока, Фонтанная, Сафонова, Овчинникова, Верхнепортовая, Завойко и другие.

Для работ в труднодоступных местах привлекли арбористов. Фото: Максим Долбнин, администрация Владивостока.

Чтобы в следующем году жители Владивостока могли порадоваться цветению и благоуханию – многое нужно успеть сделать в осенний период. Так, специалисты продолжают высадку больше 1300 деревьев и 11 000 кустарников, среди которых хвойные и лиственные.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», озеленители также подготовили к высадке в зиму около 80 тысяч луковиц тюльпанов и гиацинтов. Именно эти цветы первыми будут радовать жителей города весной. По словам специалистов, посадка тюльпанов проходит именно осенью, чтобы луковицы перенесли период зимнего покоя в земле.

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