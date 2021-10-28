Частникам сгоревшего рынка во Владивостоке могут дать займ до 1 миллиона по сниженной ставке

Пожар длился 7 часов Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Микрокредитная фирма "Фонд развития Приморского края" готова оказать поддержку пострадавшему из-за пожара бизнесу во Владивостоке. Микрозайм у компании позволяет получить до миллиона рублей на срок до двух лет. Ставка составит 1% годовых в первый год, со второго года она поднимется до 7,5%.

По информации портала малого и среднего предпринимательства Приморья, до 300 тысяч можно получить без залога. Но тогда необходимо поручительство Гарантийного фонда Приморья на 50% от суммы. Ставка кредита на любую сумму составит 1% годовых в первый год, со второго года она поднимется до 7,5%.

Пожар на Некрасовском рынке продолжался семь часов: работали 39 пожарных, 11 единиц спецтехники. Людей эвакуировали, однако 700 квадратных метров торговых точек уничтожены. Подробная хроника событий - материале КП.

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