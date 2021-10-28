Хабаровскую и Суханова перекроют в выходные дни из-за ремонта теплотрасс во Владивостоке

Фото: администрация Владивостока

Во Владивостоке для избежания аварий на улицах Суханова и Хабаровской пройдут ремонтные работы теплотрасс. Заменить планируют 45 метров сетей на Суханова 25 - на улице Хабаровской. Движение транспорта ограничат.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, перекроют дороги в районе дома №16 на Суханова - с 22 часов 29 октября по 1 ноября, а у Хабаровской, 10в, временно перекроют дорогу с 30 октября по 1 ноября. Предполагается, что ВПЭС будет ремонтировать сети круглосуточно.

Специалисты сообщили, что на этих участках при запуске отопительной системы выявлены повреждения на тепловых сетях.

Напомним, 22 октября кипяток полился из подвала жилого дома на дорогу по Суханова во Владивостоке. Работы проводят, чтобы избежать как последующих аварий, так и ДТП из-за возможного гололеда.

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