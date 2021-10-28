В магазинах Владивостока не видно «райского наслаждения»

Фото: Предоставлено "КП-Владивосток" сотрудником Реми

Во Владивостоке люди стали все чаще замечать, что на прилавках с шоколадками не хватает знаменитого кокосового батончика. Конфеты Bounty теперь практически невозможно найти ни в одном из магазинов города. Что послужило причиной дефицита «райского наслаждения» в Приморье попытался выяснить корреспондент «КП-Владивосток».

Сотрудники сети магазинов «Реми» рассказали, что покупатели стали все чаще жаловаться на то, что не видят Bounty, среди прочих сладостей. Таблички с изображением бренда есть, но под ними на полках лежат другие бренды шоколада.

- Есть предположение, что Bounty нет из-за того, что цены на кокос взлетели. Возможно, у производителя выдался неурожайный год и на производствах не хватает кокосовой стружки, - сообщил корреспонденту «КП-Владивосток» сотрудник Реми.

Точной причины «пропажи» популярной шоколадки никто назвать не может. Но одно известно точно, если кто-то и увидел кокосовые конфеты в магазине, ему очень повезло.

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