В Приморье осудят женщину, убившую сына в алкогольном опьянении

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Хасанского района пойдет под суд по одной из самых ужасных статей: убийство собственного ребенка. Годовалый малыш погиб, когда женщина, будучи пьяной, выронила его из рук.

Как сообщили в СУ СК РФ, 32-летняя женщина в нетрезвом состоянии взяла ребенка, чтобы уложить в кроватку - однако потеряла координацию, пока шла. Мальчик в падении ударился о выдвижной ящик шкафа. От травмы малыш скончался через некоторое время.

Уголовное дело направлено в суд - женщине подтвердили обвинительное заключение. На скамье подсудимых она пойдет со статьей 109 УК РФ по причинению смерти по неосторожности. Учитывая обстоятельства, женщина может получить максимальное наказание - до трех лет лишения свободы.

В 2017 году произошла схожая трагедия - мама выкинула новорожденного ребенка почти сразу после родов из окна.

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