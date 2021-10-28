Министр строительства Приморья: «Срок строительства Спутника – до 2030 года»

Из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В конце сентября Минстрой Приморья предварительно определил два участка для нового города Приморья – Спутника. Пока что они составляют порядка 400 гектаров каждый. Проект – это воплощение большой амбиции создать на Дальнем Востоке первый город с миллионом жителей: Спутник объединит Владивостокский ГО, Артем в единую агломерацию. Стало известно, что возвести город планируют до 2030 года.

- Четко определимся с границами участков строительства, далее проектные вопросы, увязанные с инженерной инфраструктурой, необходимыми мощностями для строительства города, станций, дорог, мостов. Срок, с моей точки зрения, строительства данного города будет до 2028-2030 годов, - сказал Виталий Блонский, глава министерства строительства Приморья, во время прямой трансляции в аккаунте правительства в соцсети.

Напомним, планируется построить 3 миллиона «квадратов» жилья на земельных участках ТОР «Надеждинской».

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