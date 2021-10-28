Преступление и наказание: во Владивостоке пристыдили любителя парковаться где попало

Фото: dpscontrol__125rus

Автомобиль владивостокского водителя, который неуважительно отнесся к соседям в жилом дворе, закидали мусором. Приморец решил припарковаться по-быстрому: тем самым он заблокировал проход к мусорным бакам.

- Преступление и наказание на Черёмуховой, 28. А потом мы плачемся, что мусор не вывозят, - подписал автор фото.

Неизвестно, кому именно так сильно насолил водитель, но обиду жилой двор выразил максимально доступно и прилюдно. Такое неумелый парковщик запомнит надолго.

Для жителей города не секрет, что хаотичная парковка для дальневосточной столицы - не новость, а, скорее, плохая традиция. Краевое МЧС еще в марте 2021 года просило мэрию срочно навести порядок с безрассудными массовыми парковками во дворах, из-за которых пожарные машины долго не могут подъехать к месту пожара, и называет около сотни проблемных адресов на карте города. Тогда из-за заставленных во дворе машин пожарные не смогли проехать к возгоранию, на Нейбута погибли двое детей.

Напомним, что в Находке не столь давно произошло "преступление" еще хуже, однако наказание виновник понесет уже от рук органов власти и правопорядка. Водитель разгромил жилой двор в попытке припарковаться - даже на камере наружного наблюдения видно, что водитель нетрезв. Позднее и выяснилось, что тот был пьян.

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