В Приморье выявили 116 нарушений антиковидного режима в торговых точках

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье продолжают проверить торговые точки на соблюдение санитарных правил. С 20 по 28 октября проверили больше четырех тысяч объектов: среди них ярмарки, рынки, магазины и супермаркеты. Составлено 80 административных протоколов о нарушениях.

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморья, всего нашли 116 нарушений. Основные среди них: уже классическое нарушение масочного режима, «обманки» и фикция в журналах термометрии, отсутствие разметок для социальной дистанции, дефицит антисептиков, масок и перчаток.

Напомним, в крае антиковидные меры только ужесточают. «Комсомолка» писала, что появились инструкции получения QR-кода о вакцинации. Они нужны каждому жителю, чтобы посещать общественные места – мера связана с опасностью новой четвертой волной коронавируса.

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